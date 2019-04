Verletzter Mountainbiker flog am Tau ins Klinikum

„Vom ganzen Zeitkalkül war es einfach effizienter, den Patienten samt Arzt und Sanitäter am Tau ins Klinikum zu fliegen,“ berichtet C11-Pilot Markus Seidl. Der Flug des Rettungshubschraubers mit drei Menschen am Seil über der Landeshauptstadt hat natürlich auch für Aufsehen gesorgt. Der 53-jährige Mountainbiker hatte über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule geklagt und konnte durch die Taubergung so schnell wie möglich in den Schockraum im Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Bergeaktion hat nur 12 Minuten gedauert. Der Flug vom Schrottkogel zum Klinikum dann noch acht Minuten - der Pilot darf nicht schneller als 70 km/h fliegen, wenn er drei Menschen am Tau hängen hat.