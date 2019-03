Freche Diebe stahlen Sparbücher und Goldmünzen

Einbrecher von Schülern ertappt

Einen Tag zuvor, also am Donnerstag Nachmittag, brachen in Innsbruck ein 14-jähriger Afghane, ein 15- und 16-jähriger Österreicher sowie ein 15-Jähriger, dessen Staatsbürgerschaft nicht bekannt ist, in ein Schulgebäude in Innsbruck ein.