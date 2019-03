Pkw-Lenker brachte Mopedfahrer zu Sturz

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend in Innsbruck einen 15-jährigen Mopedlenker zu Sturz gebracht und Fahrerflucht begangen. Zunächst neckte der Mann den Burschen, indem er ihn wiederholt knapp auf seinen Wagen auffahren ließ, abbremste und wieder beschleunigte. Der 15-Jährige versuchte in sicherem Abstand zu bleiben, als der Mann abrupt stoppte und der Bursche gegen den Pkw prallte.