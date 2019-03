Immer mehr Einsätze im alpinen Gelände

Die Bergretter leisteten 2018 in Summe 5714 Einsatzstunden. Die Bergrettung in Spittal/Drau wickelte auf Grund der vielen Pistenunfälle in den von ihnen betreuten Skigebieten die meisten Einsätze ab. Bezogen auf alpine Einsätze außerhalb der gesicherten Pisten lag der Schwerpunkt der Einsätze bei den Ortsstellen Villach, Klagenfurt, Spittal/Drau und Bad Eisenkappel. Somit zeigt setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, dass die Einsatzzahlen der Bergrettung weiterhin steigen und der Schwerpunkt in den Zentralräumen Kärntens liegt.