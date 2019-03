Johanniter bieten Erste-Hilfe-Kurse an

Rund 40 Prozent der Todesfälle in Österreich gehen auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zurück. Die Johanniter bieten spezielle Erste-Hilfe-Kurse für Senioren an, in denen auf typische Notfälle im Alter eingegangen wird. Für Tirol sind zwei Termine vorgesehen - und zwar am 10. und 17. April in der Zentrale in Innsbruck.