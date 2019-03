Ganz Europa nur mit Rad und Zelt umrundet

Die Idee, alle Küsten Europas zu befahren, kam ihm bei seiner ersten von zehn Europatouren im Jahr 2014, vom Nordkapp bis Gibraltar. „Den Rückflug hatte ich zur Motivation im Vorhinein gebucht“, erzählt der eifrige Sportler, „Als ich in Belgien auf starken Gegenwind stieß, dachte ich, das schaffe ich nicht rechtzeitig.“ Doch er kam mit eineinhalb Monaten Restzeit in Spanien an. „Ich entschloss mich, nicht durch das Binnenland, sondern am Meer entlang zu fahren.“ Dabei erkannte er die Vorzüge der Küsten: „Es ist angenehm kühl und man kann sich immer an der Meeresseite orientieren.“