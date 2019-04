Jon Hopkins: Meditation gegen den Alarmismus

„Nach außen hin klingt das immer so großspurig, aber im Endeffekt war ich selbst ganze drei Tage an dem Projekt beteiligt“, lacht er im Gespräch. Mit seinem vierten Album „Immunity“ gelang ihm 2013 der erste breitflächige Durchbruch als Solokünstler. Damit wurde Hopkins außerhalb der Dance-Charts wahrgenommen, füllte immer größere Hallen und konnte sein Budget dementsprechend aufstocken, um auf der Bühne noch stärker zu paralysieren. Stress war dabei ein Fremdwort. Nach „Ghost Stories“ schrieb er 2015 fast ausschließlich an Songs und zog dann für ein Jahr temporär von London nach Los Angeles. „Ich wollte einfach eine andere Kultur kennenlernen und mich in einer neuen Umgebung aufhalten. Nach zwölf Jahren im selben Studio in London war es Zeit für einen Tapetenwechsel. In L.A. hast du auch mehr Platz. Wenn du raus willst, bist du in wenigen Minuten in der Wildnis, weil das Umland und der Stadtkern wirklich nah beieinanderliegen.“