Pay-TV-Fußball geknackt: Streaming-Bande verhaftet

66 Server beschlagnahmt

Bei Razzien in Spanien, Dänemark und in Großbritannien wurden 66 Server beschlagnahmt, die 800 Channels - vor allem Pay-TV-Sender mit Sport- oder Kinofilmprogramm - illegal zu Kunden in ganz Europa gestreamt haben sollen. Die Dienste wurden in 30 Ländern angeboten. Verteilt wurden die Streams von Servern in Spanien, Dänemark, Großbritannien, Lettland, Holland und Zypern aus.