SPÖ, NEOS, Grüne einig: „1,50 Euro sind zu wenig!“

„Denjenigen noch etwas wegnehmen, die eh nichts haben“

Ihre Tiroler Amtskollegin Gabriele Fischer (Grüne) kritisierte den Plan als Mix aus Populismus und Abschreckungspolitik, „der eine Gesellschaft nachhaltig spaltet“. „Da geht es einfach darum, denjenigen noch etwas wegzunehmen, die eh nichts haben.“ In Tirol gebe es derzeit einen „Anerkennungsbeitrag“ von drei Euro, was sie „für das Minimalste an Entschädigung“ halte.