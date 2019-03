Handys und Drogen ins Gefängnis geschmuggelt!

„Natürlich kann jeder Geld brauchen“

Seiner Darstellung zufolge wurde er im Herbst 2018 von einem 35 Jahre alten Mann, der in Hirtenberg eine sechsjährige Freiheitsstrafe wegen Raubes verbüßt, gefragt, ob er etwas dazuverdienen wolle. Obwohl der 29-Jährige nachweislich keine finanziellen Schwierigkeiten hatte, ließ er sich auf den Vorschlag des mehrfach Vorbestraften ein, ihn für 250 Euro pro geliefertem Gerät mit im Gefängnis verbotenen, dafür umso begehrteren Mobiltelefonen zu versorgen. „Natürlich kann jeder Geld brauchen“, gab der Ex-Justizwachebeamte in seiner polizeilichen Einvernahme zu seinem Motiv an.