Tausende Pflegeplätze nötig

Der sogenannte Altersalmanach wird in Niederösterreich bereits seit den 1990er-Jahren erstellt. Doch erst jetzt, in Zeiten dramatischen Wandels der Bevölkerungsstruktur, tritt dessen wahre Bedeutung zutage. „Aus diesen Daten können wir ableiten, was nötig ist, um die Pflegeversorgung in gewohnter Qualität aufrecht zuerhalten“, sagt Landesrätin Teschl-Hofmeister. Mit Professor Franz Kolland stellte sie gestern die Aktualisierung der Studie vor. Demnach wird die Einwohnerzahl des Landes bis 2035 um knapp sieben Prozent steigen.