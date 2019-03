Römer, Burgen, Marx und Stahl entlang der Mosel

Kaum 250 Kilometer sind es von Koblenz, am Zusammenfluss von Rhein und Mosel gelegen, entlang des durch seine Weinterrassen weltberühmten Moseltals und dann weiter an der Saar bis nach Saarbrücken an der deutschen Grenze. Ein relativ kleines Stück Deutschland, gelegen in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland, aber eines, das es in sich hat.