„Message“: Ein Comic für alle Cyberpunk-Fans!

Gemessen an der steigenden Klimaerwärmung, den Friday-for-Future-Protesten und den Unmengen an schwer abbaubaren Müll wissen wir ganz genau, wer schuld an dem immer schlechter werdenden Klima ist. Die Menschheit. Das als Thema wird auch von Cristin Wendt in ihrem Erstlingswerk „Message 1: Loading“ aufgegriffen. In diesem Comic geht es um eine nicht allzu weit entfernte Zukunft, in der wir es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, das Ruder zu unseren Gunsten rumzureißen. Die künstliche Intelligenz KIEM, die für uns arbeiten sollte, hat sich gegen uns gewandt. Die Erde ist ein kaltes Brachland geworden, auf der man nur noch in kleinen Städten überleben kann. Avarus, der Hauptcharakter, ist einer der Soldaten, die die bösartigen Exekutoren - automatische Waffen von KIEM - versuchen zurückzudrängen oder gar zu besiegen. Doch eine Nachricht seines totgeglaubten Bruders Victor soll alles für ihn verändern.