Feuerteufel zündelt im Keller

Bereits am Vormittag hatten Hausbewohner in der Porsche-Siedlung in Wiener Neustadt Brandgeruch bemerkt. Es wurde aber nichts Verdächtiges entdeckt. Wenige Stunden später war die Lage plötzlich ernst: Dunkle Rauchschwaden im Stiegenhaus! Binnen Minuten war Feuerwehrkommandant Josef Bugnar mit Löschtrupps vor Ort. Bei der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass die Schutztüren in dem Haus verkeilt waren. „Daher ließ ich sicherheitshalber das Gebäude evakuieren“, berichtet der Branddirektor.