Schul-Einbrüche nehmen kein Ende

Nach derselben Methode wurde bereits in viele andere Bildungseinrichtungen im Land eingebrochen. Zuerst reißen die Täter die Sirene der Alarmanlage aus der Verankerung, und anschließend wird seelenruhig das Gebäude auf den Kopf gestellt. Aufgebrochene Türen, zerstörte Kästen und eine fehlende Handkasse sind die Bilanz des Coups am Wochenende in der Mittelschule von Schwadorf, Bezirk Bruck an der Leitha.