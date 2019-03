Viel Genuss und „Wadelkraft“ sollen Gäste anziehen

Der Tourismus ist im Umbruch, das merkt man in unserem Bundesland natürlich auch, so VP-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Der Bund würde mit dem „Plan T“ zwar Marschrichtungen vorgeben, „es wäre aber nicht die Steiermark, wenn wir uns nicht zusätzlich anstrengen würden“. Das passiert in Form eines Forschungsprojekts mit Joanneum Research, das innerhalb der nächsten zwei Jahre die Trendentwicklungen auf unser Bundesland herunterbrechen wird.