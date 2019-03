Steirische Justizwache gegen geplante neue Regeln

Keine Konsequenzen für Fehlverhalten

Gewerkschafter kritisieren ebenso, dass die Justizwache in ihrer Kompetenz beschnitten werden würde. Es wäre schwerer, bei Fehlverhalten von Häftlingen Konsequenzen zu setzen. So soll es künftig renitenten Insassen auch nach Verlegung in einen Sicherheitshaftraum – das geschieht, wenn sie gegen sich selbst oder gegenüber anderen als gefährlich gelten – möglich sein, Unterhaltungsmedien zu konsumieren. „Wo bleibt da die Konsequenz?“, fragt sich Raudner. De facto würde es sich dann nur um eine Verlegung in Einzelhaft handeln – kein Nachteil für den Häftling.