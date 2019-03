Handbuch für Strafvollzug: Entwurf erntet Kritik!

Hilfeschrei an Kurz und Strache

Die Personalvertretung der Justizwache hat große Sorgenfalten auf der Stirn. Daher wendet sie sich an die Regierungsspitze. Schöpf liegt als Vertreter des höchsten Personalvertretungsorgans der Justizwache viel an Österreichs Wachkörper. Seine Sorgen gehen so weit, dass er sich mit einem Schreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gewandt hat.