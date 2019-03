Taxifahrer und Fahrgast gingen aufeinander los

Gegen 11:09 Uhr kam es zur gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 57-jährigen Innsbrucker Taxifahrer und dem 26-jährigen Fahrgast aus Ellbögen. Nachdem bereits während der Fahrt bezüglich des Fahrpreises diskutiert worden war, eskalierte die Lage, nachdem der Fahrgast aus dem Taxi ohne Bezahlung des Fahrpreises aussteigen wollte. In diesem Zusammenhang kam es zu gegenseitigen Schlägen ins Gesicht und der Taxilenker wurde vom Fahrgast zu Boden gedrückt. Dabei wurde der Taxifahrer verletzt und mittels Rettung in das Krankenhaus Hall überstellt. Bei der Behandlung im Krankenhaus wurde unter anderem festgestellt, dass der Taxilenker offensichtlich im Zuge dieser Auseinandersetzung drei Zähne verloren hatte. Nach Abschluss der Erhebungen folgen Anzeigen an die zuständigen Behörden.