Pensionist (68) kommt bei Wohnhausbrand ums Leben

Ehepaar kam in Nachbarort bei Brand ums Leben

Vor genau einer Woche war ein Ehepaar bei einem Wohnhausbrand in der Nachbarortschaft Neufeld an der Leitha ums Leben gekommen. Das Feuer dürfte damals durch einen Heizlüfter, der zu nahe an brennbaren Sachen gestanden war, ausgelöst worden sein, hieß es vergangenen Freitag von der Polizei.