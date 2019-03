Brand in Messiewohnung fordert zwei Todesopfer

Hilfe kam zu spät

„Dort fanden die Feuerwehrleute die 78-jährige Bewohnerin am Bett sitzend und angelehnt vor“, berichtete die Sprecherin. Das Opfer hatte offenbar Verbrennungen im Gesicht erlitten. Als sich die Feuerwehrleute weiter vorkämpften, fanden sie schließlich „zwischen zwei riesigen Zeitungsstapeln einen Mann am Boden liegend vor“, so Bieler weiter. Für das Paar kam trotz aller Bemühungen jede Hilfe zu spät - „die beiden Opfer sind in der Folge verstorben“, erklärte die Sprecherin.