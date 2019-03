Wohnung in Kirchberg wurde Raub der Flammen

Sirenegeheul in der Nacht auf Dienstag in Kirchberg! In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses brach ein Brand aus, die Florianijünger hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Das Feuer wurde laut Angaben der Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit durch die Strahlungswärme einer Heizpaneele ausgelöst.