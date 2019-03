Digitalisierung erreicht traditionelle Handarbeit

Das Maschen-Zählen für den Pulli übernimmt die App und zum Schneidern einer Jacke klickt man in ein Online-Tutorial. Die Digitalisierung hält in die Welt der traditionellen Handarbeiten Einzug. Das zeigt sich zum Start der Messe „Creativa 2019“ am Mittwoch in Dortmund. Dort werden neue Trends, Materialien und Techniken präsentiert - und ein Verfahren, um Nähen mit Virtual Reality zu erleichtern.