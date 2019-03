Die Nordische Ski-WM hatte Umwelt im Visier

Was abends noch voll war, war am nächsten Morgen wieder leer: In Sachen Müllentsorgung war die Nordische Ski-Weltmeisterschaft auf jeden Fall sauber. Schon in der Planung wurde viel Wert auf ein ordentliches Abfallmanagement gelegt - und auch der Presenting Sponsor „Stora Enso“ setzte auf nachhaltige Lösungen aus Holz anstatt auf fossile Materialien.