Liebeskämpfe in der Welt der Amazonen und Götter

Packend und versöhnlich

Dshamilja Kaiser überzeugt als Penthesilea mit überragender Stimmkultur und grandiosem Spiel. An ihrer Seite tritt Martin Achrainer - in der Rolle des Griechenkönigs Achilles - als souveräner Bassist ins Szene. Er sorgt mit spätromantischen Motiven für intime, menschliche Züge. Die Musik dazu ist packend und gespickt mit atonalen Akkorden bei Kampfszenen und wirkt versöhnlich in den sinnlichen Passagen.