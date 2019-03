„Aggressivität gegenüber Polizisten steigt“

Gibt es Fälle, bei denen Kollegen verletzt oder gar getötet wurden, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?

Aufgrund von gefährlichen Angriffen ist in den letzten Jahrzehnten in Tirol glücklicherweise kein Polizist im Einsatz getötet worden. In Ausübung ihres Dienstes sind aber immer wieder Kollegen tödlich verunfallt, wobei mir der tragische Absturz des Polizeihubschraubers in den Achensee am 30. März 2011, bei dem der Pilot Markus Pumpernick sowie weitere zwei Tiroler Polizisten und ein Schweizer Kollege tödlich verunglückt sind, noch sehr präsent in Erinnerung ist. Ich war damals selbst als Presseverantwortlicher der Polizei vor Ort im Einsatz.