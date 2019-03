Tirols Polizisten leben im Einsatz gefährlich!

Noch nicht so lange her ist folgende Brutalo-Attacke in Sölden: Anfang Februar stellte eine Polizistin, die im Ort mit einem Kollegen auf Streife war, einen niederländischen „Wildpinkler“ zur Rede. Die Situation eskalierte – der 26-jährige Urlauber attackierte die Beamtin derart heftig, dass sie zu Boden stürzte. Und danach verpasste der rabiate Skitourist der Ordnungshüterin auch noch ein paar Fußtritte. Der Verdächtige konnte nach kurzer Flucht gefasst werden – die junge Polizistin erlitt durch die Gewalt-Übergriffe Verletzungen...