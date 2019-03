Die genaue Schadenshöhe ist dem Besitzer der großzügigen Villa in Frättingsdorf nach ersten Angaben noch nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass die Kriminellen zuerst die Schnapsvorräte plünderten und auch einen Rasierer mitnahmen - was sonst noch fehlt, steht noch nicht fest. Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch das ganze Gebäude, deshalb benötigten die Spurensicherer der Polizei auch mehrere Stunden für ihre Arbeit. „Sicher ist derzeit nur, dass die Täter über den Zaun geklettert sind und die Alarmanlage aus der Verankerung gerissen haben“, so ein ermittelnder Beamter zur „Krone“.