Salvini will in Italien wieder Bordelle einführen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini wirbt um die Abschaffung des Verbots von Bordellen in Italien. Freudenhäuser, die seit den 1950er-Jahren verboten sind, sollten wieder geöffnet werden, forderte Salvini am Donnerstag bei einem Besuch in der friaulischen Hafenstadt Monfalcone. Italien solle sich an Österreich ein Beispiel nehmen.