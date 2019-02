„Don‘t smoke“: Diskussion im Gesundheitsausschus

Jährlich sterben 13.000 Österreicher an Folgen des Tabakkonsums

Die gesundheitlichen Schäden seien hinlänglich bekannt: Etwa, dass rund 13.000 Österreicher jährlich an den Folgen des Tabakkonsums sterben. In vergangenen Umfragen sprachen sich etwa 70 Prozent der Bevölkerung für eine rauchfreie Gastronomie aus.