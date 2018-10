„Don‘t smoke“ kratzt an Straches 900.000er-Marke

Forderung: Gekippten Nichtraucherschutz wieder aufs Tapet

Ärztekammer und Krebshilfe forderten die Bundesregierung auf, das gekippte Nichtraucherschutzgesetz rasch wieder einzuführen: „Rauchverbote in der Gastronomie sind im modernen Europa von heute ,State of the Art‘. Die Regierung muss endlich auf die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger achten und ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einführen.“ Alles andere wäre aus Sicht der beiden Initiatoren „medizinisch grob fahrlässig“.