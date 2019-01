„Don‘t smoke“-Initiative wandert in den Ausschuss

Umfrage: 70% der Österreicher für rauchfreie Gastronomie

Die Regierungsfraktionen sollten zudem nicht nur den beachtlichen Erfolg des Volksbegehrens zur Kenntnis nehmen, sondern auch die Tatsache, dass laut Umfragen 70 Prozent der Bevölkerung für einen umfassenden Nichtraucherschutz in der Gastronomie eintreten, sagte Rendi-Wagner. Der SPÖ-Klubobfrau gehe es in erster Linie um jene Menschen, die keine Wahlfreiheit haben und dem Passivrauch ungeschützt ausgesetzt sind. Spanische Gesundheitsexperten, die sich im Vorfeld in einem offenen Brief an den Ausschuss gewandt haben, hätten überdies aufgezeigt, dass die Trennung in Raucher- und Nichtraucherbereiche nicht funktioniere. Im Jahr 2010 wurde daher in Spanien ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie beschlossen. „Österreich kann nicht länger internationales Schlusslicht bleiben“, meinte sie in einer Aussendung.