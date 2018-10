„Don‘t smoke“: FPÖ bleibt bei Volksabstimmung hart

881.569 Menschen haben das am Montag zu Ende gegangene Nichtraucherschutz-Volksbegehren „Don‘t smoke“ unterzeichnet - womit die von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) genannte Marke von 900.000 Unterstützern für eine verbindliche Volksabstimmung nur knapp verfehlt wurde. Doch während sich die Initiatoren optimistisch zeigten, dass es zu keiner „Haarspalterei“ kommen werde, bleibt man seitens der Regierung, vor allem bei der FPÖ, hart: Es wird keine Volksabstimmung über das Rauchverbot in der Gastronomie geben, stellten FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz und ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer noch am Montagabend bei einem Runden Tisch des ORF klar.