Kurz drängt zur Rücknahme abgelehnter Asylwerber

Keine Frage: Da bleibt der Kanzler am Ball, so wie er auch hartnäckig auf die Änderung der Aufnahmepolitik eingewirkt hatte: „Der Weg über das Mittelmeer darf keine Eintrittskarte nach Europa sein.“ Kurz dazu: „Damals hart kritisiert - heute allgemeine Politik.“ Kritik übt der Kanzler an der spanischen Regierung, die illegale Migranten aus Marokko aufnimmt: „Das ist eindeutig ein falsches Signal.“