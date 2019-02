„Consumer Reports“ stoppt Empfehlung für Model 3

Die Probleme, die bei der aktuellen Untersuchung durch Consumer Reports herausgekommen sind, sind mannigfaltig. Unter anderem verhielt sich das Bediendisplay häufig seltsam. Es fror oft ein, andere Besitzer machten die Erfahrung, dass sich der Bildschirm verhielt, als würde er in schneller Abfolge an unterschiedlichen Stellen berührt. So fing plötzlich Musik zu spielen an, die Lautstärke ging auf Maximum und die Navi-Karte veränderte ihre Größe.