So verändern soziale Medien die Selbstwahrnehmung

„Die Menschen ahmen ihre Idole nach, machen ihre Augen größer, ihre Nase kleiner und ihre Haut heller, und alles für Social-Media-Likes“, schildert Rankin. Für den Fotografen sei es an der Zeit, „die schädlichen Auswirkungen sozialer Medien auf das Selbstbild der Menschen zu erkennen“. Sie seien ein Grund dafür, dass wir in einer Welt von „FOMO (Fear of missing out; die Sorge, etwas zu verpassen, Anm.), Traurigkeit, erhöhter Angst und Snapchat-Dysmorphie leben“.