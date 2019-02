Ganzer Bezirk will gegen Plastikflut kämpfen

St. Valentin im Mostviertel hat es vorgemacht. Jetzt soll der Bezirk Bruck an der Leitha nachziehen und die Flut an Einweg-Plastik eindämmen. Die Initiative geht von einer jungen SP-Funktionärin in Fischamend aus, die Partei sagte ihr die volle Unterstützung zu. Bester Grundstoff für den Kampf gegen Kunststoff also