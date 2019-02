Wie man in Wald ruft, so schallt es zurück

Ausnahmezustand trifft es in Wald genau. Wer das 600-Seelen-Dorf kennt, erkennt es nicht wieder, wenn alle vier Jahre die Fasnacht ausgerufen wird. Zwischen dem lauten „Ja“ am Beginn der Fasnachtszeit und dem letzten Ton der Schallner beim Umzug ist mit den Männern des Dorfes sonst wenig anzufangen. „200 sind ins Geschehen eingebunden“, berichtet Obmann-Vize Martin Tschurtschenthaler. Während seine Begleiter noch überlegen, ob es überhaupt so viele Männer in Wald gibt, läutet Tschurtschenthaler auch schon an der Tür der Familie Beranek.