Salzburgs Skiboss glaubt an drei Goldene

... Marcel Hirscher: Da bist du natürlich überglücklich, wenn du einen Mann wie Marcel bei einer Weltmeisterschaft am Start hast. Da wäre jeder glücklich. Ich traue ihm sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf die Goldmedaille zu, wobei die Konkurrenz besonders im Slalom stärker geworden ist. Clement Noel, Alexis Pinturault und die Schweizer sind ganz stark. Für mich kommt sein größter Gegner aber aus dem eigenen Lager und heißt Marco Schwarz. Aber Marcel wird sicherlich immer ein Mittel finden um zu bestehen, zudem hat er beim Weltcupfinale im Vorjahr auch gewonnen und außerdem ist er jetzt wieder soweit, dass er in beiden Durchgängen Bestzeiten fährt. Dass er nicht in der Kombi startet ist zu akzeptieren. Er hat sich einfach dafür entschieden in dieser Saison seinen Fokus auf Slalom und Riesentorlauf zu richten. Er weiß ganz genau was er tut und was er nicht tut.