Maduro warnt USA vor „Vietnam in Lateinamerika“

Im Machtkampf um die Führung in Venezuela hat sich der in Bedrängnis geratene sozialistische Präsident Nicolas Maduro nun an die US-Bevölkerung gewandt. In einer Videoansprache auf seiner Facebook-Seite warnt der von der US-Führung als bereits entmachtet geltende Staatschef vor einer Militärintervention im Ölstaat. „Lassen wir kein Vietnam in Lateinamerika zu“, lautet der Appell Maduros, der auch Parallelen zum Irakkrieg unter Ex-Präsident George W. Bush wegen vermeintlicher Massenvernichtungswaffen sieht.