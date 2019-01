Mit Energie auf die Piste

Ein wärmendes „Yang-Müsli“ am Morgen vertreibt die Kälte während des Tages: Dafür bereits am Vorabend 2 EL Hirse, 1 EL Amaranth, 3 getrocknete Aprikosen, 2-3 Gewürznelken, eine Prise Zimt mit der 3-fachen Menge Wasser ca. 10 Min. aufkochen und über Nacht quellen lassen. In der Früh mit etwas Johannisbeersaft oder grob geriebenem Apfel nochmals kurz erwärmen. Eine Prise gemahlener Ingwer oder Muskatnuss verstärken die erwärmende Wirkung.