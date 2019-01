Autonome Autos: Die großen drei tun sich zusammen

Das „autonome Fahren erfordert erhebliche Investitionen in die Technologie und die notwendigen Tests, um es zur Marktreife zu entwickeln“, erklärte Volkswagen. Um erfolgreich zu sein und einen Industriestandard zu entwickeln, seien strategische Partnerschaften wichtig. Dadurch ließen sich die Kosten senken. „Als führender Automobilhersteller ziehen wir daher verschiedene wirtschaftliche Gemeinschaftsprojekte mit anderen Unternehmen in allen Regionen der Welt in Betracht.“