So klingt Ihre Anlage besser - zum Nulltarif!

Wer näher dran sitzt, hört mehr

Stattdessen sei es ratsam, die Anlage „im Nahbereich“ aufzustellen und seinen Ohren so besseren Klang zu schenken. Konkret sei es ratsam, die Lautsprecher nicht weiter als 1,2 bis 1,5 Meter von jenem Ort entfernt aufzustellen, an dem man dann letztlich die Musik genießen möchte. Überdies sollte ein Lautsprecher so aufgestellt werden, dass er sich etwa in Ohrhöhe befindet. Idealerweise sollte der Zuhörer dabei nicht genau an einer Wand sitzen, rät der Experte. Wer mag, kann bei der Aufstellung der Boxen auch ein wenig mit deren Ausrichtung experimentieren.