Dieser Nagellack wird alle 2 Minuten verkauft

Jedes Jahr wählt das Unternehmen Pantone den Farbtrend für die kommenden vier Saisonen. Nach dem kräftigen Grünton „Greenery“ ist es 2019 Roségold oder auch Kupfer genannt. Das sorgt besonders auf den Nägeln für große Begeisterung. Die richtige Nuance zu finden, ist trotz enormer Auswahl allerdings nicht so einfach: mal ist der Lack zu transparent, dann wieder zu glitzernd oder zu bräunlich. Erlaubt ist natürlich was gefällt. Zumindest in Amerika scheint man sich bei der Farbwahl einig zu sein. Der Miracle Gel Nail Polish von Sally Hansen in „Terra Coppa“ ist der Verkaufsschlager. Alle zwei Minuten wandert der über den Ladentisch. Laut Hersteller kann der sogar mit passendem Überlack bis zu 14 Tage lang halten - was nur ein weiteres Argument dafür ist, mit ihm die eigene Sammlung zu erweitern. Aber wir haben noch weitere Lacke in Roségold entdeckt, die sich hervorragend auf unseren Nägeln machen würden. Überzeugen Sie sich selbst.