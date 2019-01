Der Schnee schlägt sich aufs Kreuz

Der stechende „Blitz“ tritt meist nach ungewohnten, unkontrollierten Dreh-, Bück- und Aufstehbewegungen oder durch falsches Heben auf. Dabei entsteht Muskelverhärtung im Bereich der Lendenwirbelsäule. Meist ist dann keine normale Körperhaltung mehr möglich. Experten raten deshalb, es mit dem Schaufeln nicht zu übertreiben. Nassen Schnee besser mit einer breiten Wanne zur Seite schieben, lockere Flocken in kleinen Portionen wegräumen. „Kaltstarts“ vermeiden, vor der Anstrengung erst ein wenig aufwärmen. Zuvor auch etwas essen, das gilt vor allem für Diabetiker. „Wenn Schmerzen länger als drei Tage anhalten oder immer wieder auftreten, einen Arzt aufsuchen“, so Orthopäde OA Dr. Patrick Mader, UKH Lorenz Böhler in Wien.