Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirtschaftsflaute

Weniger Güter auf Österreichs Straßen im Jahr 2024

Wirtschaft
07.11.2025 18:48
Das dritte Jahr in Folge ist der Warentransport hierzulande rückläufig.
Das dritte Jahr in Folge ist der Warentransport hierzulande rückläufig.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Wirtschaftsflaute bremst den Güterverkehr in Österreich: Im Jahr 2024 ging das Transportaufkommen zurück, vor allem Transit und Inlandsverkehr schwächelten. Nur grenzüberschreitender Versand blieb stabil.

0 Kommentare

Die schwache Konjunktur spiegelt sich auch im sinkenden Güterverkehr wider. Im Vorjahr ging das Transportaufkommen in- und ausländischer Frächter um 1,1 Prozent zurück, insgesamt wurden 562,6 Millionen Tonnen Güter auf Österreichs Straßen transportiert, rechnet die Statistik Austria vor.

Die Transportleistung auf heimischem Territorium verringerte sich um 0,4 Prozent auf 54,9 Milliarden Tonnenkilometer, womit der Güterverkehr das dritte Jahr in Folge zurückging.

Weniger Transit durch Österreich
Der Rückgang im Vergleich zum Jahr 2023 liegt vor allem am Inlandsverkehr, aber auch am Transit durch Österreich.

Zitat Icon

Leicht gestiegen ist die transportierte Menge im grenzüberschreitenden Empfang und Versand.

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Demnach waren hierzulande registrierte Lkw für knapp zwei Drittel des gesamten Transportaufkommens verantwortlich. Den größten Anteil am ausländischen Transportaufkommen hatten Fahrzeuge aus Polen, gefolgt von den Ländern Ungarn und Deutschland.

Lesen Sie auch:
Erste offizielle Einfahrt eines Güterzugs in den Koralmtunnel.
Durch Koralmtunnel
Güterverkehr gestartet: 1450 Tonnen auf Schiene
04.11.2025

Die 18,9 Milliarden Tonnenkilometer im Transit, die zu 99 Prozent von ausländischen Fahrzeugen erbracht wurden, machten mehr als ein Drittel der gesamten Transportleistung im Inland aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
154.226 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
110.799 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
96.332 mal gelesen
Mehr Wirtschaft
Wirtschaftsflaute
Weniger Güter auf Österreichs Straßen im Jahr 2024
Belegschaft resigniert
„Wir fürchten das Ende von Swarovski in Tirol“
Wegen US-Widerstands
Verkauf von Wiener Lukoil-Auslandstochter gestoppt
Tourismusbranche bangt
Steuer bei Zuschlag zu Überstunden erhitzt Gemüter
Neuer Reinigungs-KV
„Starkes Zeichen“: Bis zu 4,5 Prozent mehr Lohn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf