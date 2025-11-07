Ex-Direktor bekämpft Entlassung vehement

Und: Die Kammerführung wirft Lienbacher ebenso vor, eine 38.000-Euro-Überweisung an eine leitende Mitarbeiterin getätigt zu haben – und das ohne Zustimmung des Präsidenten. Bei der Zahlung habe es sich um eine rückwirkende Gehaltszahlung gehandelt. Die Betroffene – sie wurde mittlerweile ebenfalls fristlos entlassen – habe zwei Stabstellen geleitet. Das Geld stehe ihr zu, sagt Lienbacher. Er dürfe derartige Zahlungen jedenfalls auch ohne Genehmigung veranlassen. Die Fronten bleiben verhärtet. Am Freitag trafen sich beide Parteien vor Gericht, die erste Tagsatzung verlief ergebnislos.