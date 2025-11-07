Kitzbühel: Wenn Schnee fehlt, gibt es Geld zurück

Geld zurück bei Schneemangel – wie funktioniert das?

Das Rückerstattungsmodell, wenn wirklich ein „grüner“ Winter kommt, steht bereits fest. „Das klare Kriterium lautet, dass weniger als 100 Pistenkilometer zur Verfügung stehen müssen, damit eine Rückerstattung erfolgt“, präzisierte Wörister. Mit der Resterhöhe und anderen hoch gelegenen Teilen des Skigebietes (großteils auf mehr als 2000 Meter) ist das Risiko für die Bergbahn freilich überschaubar. Klar ist aber auch: In Zeiten des Klimawandels weiß man nie ...