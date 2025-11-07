Vorteilswelt
Turnier in Athen

Topform hält an: Miedler steht im Doppelfinale

Tennis
07.11.2025 18:44
Lucas Miedler
Lucas Miedler(Bild: GEPA)

Für Lucas Miedler und seinen portugiesischen Doppelpartner Francisco Cabral läuft das Saisonfinish weiter ausgezeichnet: Nach dem Titel in Hangzhou, dem Finale in Wien und dem Masters-1000-Semifinale in Paris qualifizierte sich das Tennisduo am Freitag für das Endspiel des Turniers in Athen.

Cabral/Miedler besiegten Sander Gille/Sem Verbeek (BEL/NED) 7:6(6), 6:2. Finalgegner sind am Samstag Santiago Gonzalez/David Pel aus Mexiko und den Niederlanden.

Djokovic im Einzelfinale
Im Einzel kämpft Superstar Novak Djokovic um seinen insgesamt 101. ATP-Titel. Der topgesetzte Serbe bezwang den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann 6:3, 6:4 und trifft nun auf den italienischen Davis-Cup-Spieler Lorenzo Musetti oder den Amerikaner Sebastian Korda.

