Schultanz-Aufpasserin verführt Date ihrer Tochter

Die illegale Affäre (im Bundesstaat Illinois gilt der Geschlechtsverkehr von Erwachsenen mit unter 18-Jährigen als Vergewaltigung) soll laut Anklageschrift im Mai 2023 begonnen haben – in der Nacht des Junior Highschool Dance. Danach ist der Bursche mit seinen Eltern zwar weggezogen, 40 Wochen vor der Geburt von Polstons Baby – kehrte er aber wieder zurück. Offiziell, um die Tochter zu besuchen. Ab August 2024 lebte er dann bei „Bekannten“ in der Nähe von Polston.